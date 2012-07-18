Нардепи з Комітету з питань свободи слова заявляють про переслідування незалежних ЗМІ

«Ми важаємо порушення кримінальної справи проти сайту "Лівий Берег" переслідуванням Інтернет-видання з політичних мотивів», - говориться в заяві народних депутатів.

«Як одне з найпопулярніших on-line ЗМІ в Україні, "Лівий Берег" відомий своїми ексклюзивними матеріалами про зловживання влади, а також врівноваженою подачею точки зору як влади, так і опозиції.

Використання скарги нашого колеги по Комітету, народного депутата Володимира Ландіка для порушення кримінальної справи проти Інтернет-видання не витримує критики. Як відомо, Володимир Ландік публічно відкликав свою скаргу і письмово звернувся до прокуратури з проханням не порушувати кримінальної справи. Те, що всупереч проханню постраждалого, кримінальну справу таки порушено, свідчить про упередженість переслідувань прокуратури», - вважають нардепи.

«На наш погляд такі неоковирні дії прокуратури викликані наявністю політичного замовлення розправи над журналістами. Окрім того в переддень виборчої кампанії прокуратура своїми діями порушує мораторій на проведення перевірок ЗМІ, встановлений Верховною Радою України», - відзначається у заяві.

«У зв`язку з цим ми звертаємось до ПАРЕ, "Репортерів без кордонів", "Фрідом хауз" та світової громадськості з закликом виступити на підтримку українських журналістів.

Ми також закликаємо інші видання та телеканали проявити солідарність і підтримати "Лівий берег", телеканал ТВі та інші ЗМІ, які зазнали переслідувань та тиску за свою професійну діяльність, не даючи режиму чинити розправу в атмосфері замовчування та страху», - повідомляється у заяві, яку підписали народні депутати Олександр Абдуллін, Олена Кондратюк, Юрій Стець та Віктор Уколов.