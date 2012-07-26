«Изыди вон!»: гола активістка кинулась на патріарха Кирила (фото)

Із вигуками «Изыди вон!» вона вибігла з групи журналістів, скинула одяг і кинулася до Кирила, пише Радіо Свобода. Її зупинила служба охорони і силоміць потягла до приміщення аеропорту. На спині у дівчини було написано «Kill Kirill».

Після цього інциденту під час спілкування з пресою Кирил благословив Україну.

Глава Російської православної церкви, Патріарх Московський і всієї Русі Кирил прибув в Україну з триденним візитом, його літак вже приземлився в аеропорту «Бориспіль», повідомляє ZN.ua.

Приїзд Патріарха приурочений до 20-річчя предстоятельского служіння глави Української православної церкви Московського патріархату, Митрополита Київського і всієї України Володимира і до дня хрещення Київської Русі.

Відразу з аеропорту Кирил прибуде до Києво-Печерської Лаври, де зустрінеться з Митрополитом Володимиром і візьме участь у засіданні Священного синоду Російської православної церкви.

Як очікується, на другий день перебування патріарха Кирила в Києві, 27 липня, вранці продовжиться засідання Священного синоду. Після його завершення планується прес-конференція.

Крім того, на 13.00 запланований молебень на Володимирській гірці, а після – урочиста академія з нагоди 20-річчя предстоятельского служіння Митрополита Володимира в палаці «Україна».

На 27 липня також запланована цілонічна служба в Києво-Печерській Лаврі на площі перед Успенським собором.

В день хрещення Русі, в день святого рівноапостольного Князя Володимира, 28 липня, запланована божественна літургія на площі перед Успенським собором в Києво-Печерській Лаврі за участі митрополита Володимира і патріарха Кирила. Пряма трансляція літургії очікується на Першому національному каналі.