Тимошенко хоче провести з Януковичем «прекрасний переговорний процес»

Блок Юлії Тимошенко після офіційного оприлюднення результатів проведе переговори з Партєю регіонів щодо питання їх перебування в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні під час прес-конференції у штабі БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Як тільки ЦВК оприлюднить результати, то ми проведемо з Партією регіонів переговори, як побудувати їх роботу як парламентської опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що це буде «прекрасний переговорний процес». «І я думаю, що Партія регіонів буде задоволена», додала Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила, що одразу після початку роботи нового парламенту БЮТ наполягатиме на прийнятті в цілому закону про опозицію.