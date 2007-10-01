Тимошенко хоче провести з Януковичем «прекрасний переговорний процес»

00:20, 01 жовтня 2007
Політика
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Лідер БЮТ чекає результатів ЦВК

Юлія ТимошенкоБлок Юлії Тимошенко після офіційного оприлюднення результатів проведе переговори з Партєю регіонів щодо питання їх перебування в опозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні під час прес-конференції у штабі БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Як тільки ЦВК оприлюднить результати, то ми проведемо з Партією регіонів переговори, як побудувати їх роботу як парламентської опозиції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила впевненість, що це буде «прекрасний переговорний процес». «І я думаю, що Партія регіонів буде задоволена», додала Ю.ТИМОШЕНКО і наголосила, що одразу після початку роботи нового парламенту БЮТ наполягатиме на прийнятті в цілому закону про опозицію.

 

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