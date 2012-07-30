У Києві розпочався з’їзд Об’єднаної опозиції «Батьківщина»

Як передає кореспондент УНІАН, з’їзд проходить безпосередньо на території офісу партії «Батьківщина» на Подолі. Учасники з’їзду зібралися на подвір’ї перед будинком офісу, на сходах перед ними встановлено імпровізовану трибуну для виступів.

Рух транспорту перекрито за квартал до будівлі, де базується офіс партії «Батьківщина», велика кількість людей перед початком з’їзду прибувала до місця його проведення.

Зараз на ділянці вулиці Турівської, а також безпосередньо на території, де знаходяться будівлі офісу «Батьківщини», зібралися близько 1 тис. учасників з’їзду.

Також на території встановлені великі плазмові екрани, на які транслюються ролики з попередніх акцій опозиції.

Як передбачається, на з’їзді планується висунення кандидатів у народні депутати від опозиції.