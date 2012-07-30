Турчинов і Яценюк ведуть опозиціонерів до Верховної Ради

Делегати з’їзду Об’єднаної опозиції «Батьківщина» та прихильників опозиційних партій вирушили від офісу партії «Батьківщина», що знаходиться на вулиці Турівська на Подолі, де відбувався з’їзд опозиції, до Верховної Ради, де о 10.00 має розпочатись позачергова сесія.

Як передає кореспондент УНІАН, колону очолюють перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов, лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк та інші, за ними прихильники опозиції несуть великий Державний прапор України, а також банер з написом «Мова! Батьківщина! Україна!» із зображенням Тараса Шевченка.

Організатори заявили, що рух колони проїжджою частиною узгоджено з міліцією.

У даний час представники опозиції рухаються вулицею Набережно-Хрещатицькою у бік Верховної Ради.