Яценюк порахував нардепів: при зареєстрованих 236 у залі - лише 142

Як передає кореспондент УНІАН, на початку сесії народний депутат з фракції НУ-НС, голова Ради об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк нагадав, що опозиція вимагає особистого голосування депутатів по кожному питанню.

«Або особисто голосуйте, або голосуйте бюлетенями», - сказав він.

А.Яценюк наголосив, що в позачерговій сесії реально беруть участь 142 народних депутати, в той час як зареєстрували 236.

Крім того, А.Яценюк зауважив, що парламент не має права ухвалювати жодного рішення по так званому мовному закону, оскільки всі попередні голосування були неконституційні. «Сьогоднішнє засідання Верховної Ради, як і попередні при Президентові України і при Партії регіонів, є незаконними і неконституційними», - сказав А.Яценюк.

Він наголосив, що опозиція повернеться до сесійної зали ВР 29 жовтня і нинішньої більшості тут не буде. Після цього депутати від опозиції, які були в сесійній залі, покинули її.