Верховна Рада відмовилась скасувати мовний закон

Верховна Рада України відмовилась скасувати ухвалений 3 липня 2012 року мовний закон.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, парламент розглядав 4 проекти постанов щодо скасування мовного закону. Всі постанови були внесені представниками об’єднаної опозиції. Однак, жодна постанова не набрала необхідної кількості голосів. Зокрема, постанову внесену депутатом від НУ-НС Юрієм Кармазіним підтримали 46 народних депутатів, депутатів від фракції "БЮТ-Батьківщина" Юрія Одарченка та Степана Курпіля лише - 37, депутата від фракції "БЮТ-Батьківщина" Сергія Саса - 42, і депутата від фракції НУ-НС Арсенія Яценюка – 38.

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