Мартинюк хлюпнув водою в обличчя Ляшку (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію В.Литвина про внесення уточнень до ст. 131 мовного закону проголосував лише 21 народний депутат з 272, зареєстрованих у сесійній залі.

Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам Мартинюк поставив на голосування відповідну пропозицію, однак це викликало обурення в позафракційного депутата Олега Ляшка. Він підбіг до президії і намагався перешкодити А.Мартинюку поставити на голосування пропозицію В.Литвина. Однак О.Ляшко не зміг реалізувати свій намір, оскільки депутати від Партії регіонів одразу ж почали його відштовхувати, Мартинюк облив Ляшка водою.

Водночас А.Мартинюк, ставлячи на голосування пропозицію В.Литвина, не уточнив її суть.