Мартинюк хлюпнув водою в обличчя Ляшку (відео)
Верховна Рада України відмовилась внести уточнення до закону «Про засади державної мовної політики», які запропонував голова парламенту Володимир Литвин.
Як передає кореспондент УНІАН, за пропозицію В.Литвина про внесення уточнень до ст. 131 мовного закону проголосував лише 21 народний депутат з 272, зареєстрованих у сесійній залі.
Головуючий на засіданні перший заступник голови ВР Адам Мартинюк поставив на голосування відповідну пропозицію, однак це викликало обурення в позафракційного депутата Олега Ляшка. Він підбіг до президії і намагався перешкодити А.Мартинюку поставити на голосування пропозицію В.Литвина. Однак О.Ляшко не зміг реалізувати свій намір, оскільки депутати від Партії регіонів одразу ж почали його відштовхувати, Мартинюк облив Ляшка водою.
Водночас А.Мартинюк, ставлячи на голосування пропозицію В.Литвина, не уточнив її суть.