ПР затвердила списки у Раду, але не розказала які

Прем'єр-міністр України Микола Азаров, співачка Таїсія Повалій, віце-прем’єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, секретар РНБО Андрій Клюєв, лідер фракції Партії регіонів у парламенті Олександр Єфремов очолили список кандидатів у народні депутати від Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, спочатку делегати з’їзду проголосували за список кандидатів у народні депутати від Партії регіонів у єдиному багатомандатному загальнодержавному окрузі, але імена кандидатів в депутати не були названі.

«Майбутні кандидати в депутати відбиралися за результатами соціологічних опитувань, враховуючи їхні професіональні та політичні якості, ставлення до них виборців, партійних організацій та рядових членів партії. Вони пройшли широке обговорення в регіональних партійних організаціях та виборчих штабах», - сказав М.Азаров.

Після цього перший заступник голови Партії регіонів Володимир Рибак запросив М.Азарова, Т.Повалій, С.Тігіпка, А.Клюєва та О.Єфремова на сцену.

Прізвища інших кандидатів у народні депутати не було названі.

Також під час з’їзду делегати затвердили список кандидатів у депутати в одномандатних округах, але імена кандидатів також не були оприлюднені.