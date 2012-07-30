Опора: на з’їзді «Батьківщини» не була забезпечена відкрита дискусія

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Громадянської мережі «Опора».

В організації нагадали, що сьогодні відбувся ХІ з’їзд ВО «Батьківщина», на якому було прийнято рішення про висування кандидатів від цієї політичної сили у загальнодержавному багатомандатному та одномандатних виборчих округах.

В «Опорі» зауважили, що з’їзд відбувався біля центрального офісу цієї політичної сили в форматі «вуличного» заходу, що «не сприяло відкритій дискусії між делегатами».

«На голосування виносились безальтернативні проекти рішень, при цьому організатори не забезпечили реальну можливість для їх загального обговорення. З’їзд тривав не більше однієї години, а тому розгляд порядку денного відбувався у неадекватно швидкому темпі», - наголосили спостерігачі мережі.

З’їзд ВО «Батьківщина» висунув 225 кандидатів у загальнодержавному багатомандатному окрузі та 183 кандидати у одномандатних виборчих округах.

«Ця політична сила попередньо не оприлюднювала списки кандидатів. Під час ухвалення цього рішення делегатам не було роздано списки кандидатів, а тому вони приймали рішення виключно з голосу ведучого. Такий формат прийняття важливих передвиборчих рішень повноцінно не забезпечує їх відкритого та демократичного обговорення», - сказано у коментарі «Опори».

Громадські спостерігачі мережі поспілкувались із делегатами з’їзду з різних регіонів України, які повідомили про надзвичайну секретність прізвищ опозиційних кандидатів. За словами делегатів, остаточний перелік кандидатів вони почули вже безпосередньо на з’їзді, які оприлюднив перший заступник голови партії Олександр Турчинов. Делегатам не було запропоновано обговорити оголошені кандидатури. Тим більше, «вуличний» формат з’їзду не передбачав мікрофонів для виступу делегатів.