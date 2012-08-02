Депутат розповів, навіщо "регіоналам" Кличко

Про це на прес-конференції в Донецьку заявив народний депутат від Партії регіонів Олександр Стоян.

Як передає УНІАН, на запитання, чи допускає він, що в новому парламенті Партія регіонів знову співпрацюватиме з комуністами, О.Стоян відповів: «Допускаю, а чому не допускаю? Тому що, за розкладом сил ясно, що ми пройдемо, і буде опозиція, і ми шукатимемо варіанти». При цьому він підкреслив, що фракція Партії регіонів «хотіла б, звичайно, мати стабільну більшість – 240-250 голосів разом із депутатами-мажоритарниками».

«Але для того, щоб вносити зміни до Конституції, ви розумієте, потрібно мати не менше 300 голосів. Ми їх шукатимемо», - зазначив депутат, припустивши, що собі в союзники «регіонали» можуть узяти навіть партію «УДАР» Віталія Кличка.

Говорячи про те, чому в союзниках ПР може опинитися політична сила В.Кличка, О.Стоян пояснив, що допомога знаменитого боксера може знадобитися, коли депутати-регіонали натискають кнопки. «Пригадайте останній випадок, коли ми голосували за закон про мови. Трибуна охороняється потужно, президія охороняється потужно, депутатів багато кого немає – справа йде до канікул, нас посадили в залі на кнопки, я відверто вам говорю, я освоїв п'ять кнопок, можу й на вісім натиснути, якщо треба, багатоверстатником став, ну, примушують голосувати й голосуємо...», - розповів О.Стоян.

«І ось ситуація: ми попросимо Кличка, він один стане біля трибуни, і все гаразд, нам не потрібно буде нікого охороняти», - зазначив О.Стоян.