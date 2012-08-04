Капранови йдуть у нардепи - кандидатську присягу підписали кров'ю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали всі делегати з’їзду.

Третім у списку іде міністр закордонних справ України 2007-2009 років Володимир Огризко, четвертим – політолог Олександр Палій, замикає п’ятірку кобзар Тарас Компаніченко.

В.Капранов пояснив вибір братів іти у політику тим, що письменники не можуть залишатись осторонь, коли суспільству оголошена війна. «Ми повинні дати відсіч, інакше історія нам не пробачить», - підкреслив він.

Виступаючи перед присутніми на з’їзді, лідер Української платформи «Собор» Павло Жебрівський наголосив, що партія принципово відмовилась включати у всій виборчий список діючих політиків, колишніх посадових осіб.

«Ми віддали цей майданчик, цю платформу громадським моральним авторитетам. Вони повинні не допустити зміни ментальності в Україні, яку сьогодні насаджує чинна влада», - пояснив П. Жебрівський.

Він наголосив, що для Української платформи «Собор» це довгостроковий проект, який не вичерпає себе після 28 жовтня.

«Ми прагнемо стати центром тяжіння для патріотичних сил в державі, наше завдання – підняти прапор націонал-демократії в Україні. Тому ми продовжимо згуртовувати навколо себе авторитетів громадської думки», - повідомив П.Жебрівський.

На з’їзді було презентовано програму партії, звернення до всіх опозиційних політичних сил України, а також зачитано присягу, яку підписуватимуть всі кандидати у депутати. Брати Капранови скріпили свої підписи під присягою власною кров’ю, аргументувавши тим, що ніщо краще не засвідчить щирість їхніх намірів.