Янукович пропонує дозволити Лутковській брати з собою у тюрми експертів

Як повідомив на брифінгу для преси радник глави держави - керівник Головного управління з питань судоустрою Адміністрації Президента України Андрій Портнов, про це йдеться у внесеному главою держави на розгляд парламенту законопроекті «Про внесення змін до Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» щодо національного превентивного механізму».

Зокрема, проект пропонує надати право Уповноваженому з прав людини залучати громадські організації для перевірок місць утримання громадян з метою недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських видів поводження.

«В Україні запроваджується національний превентивний механізм, який обумовлений міжнародними зобов’язаннями України згідно з факультативним протоколом до конвенції проти катувань», - цитує слова А.Портнова прес-служба Президента.

Він додав, що цей механізм створюватиметься на базі інституції Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

За його словами, національний превентивний механізм буде визначатися як система регулярних відвідувань незалежним органом державної влади місць утримання осіб з метою недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських видів поводження.

«При цьому місця утримання не обмежуються лише місцями відбування покарання чи попереднього ув’язнення, а стосуються всіх місць, які особа не може залишити за власним бажанням», - зауважив радник Президента. За його словами, до сфери дії національного превентивного механізму відносяться всі місця, де за рішенням суду чи адміністративного органа примусово тримаються особи.

До таких місць, за словами А.Портнова сьогодні віднесені ізолятори тимчасового тримання, кімнати для тримання затриманих і доставлених органів внутрішніх справ, пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, кімнати для перебування тимчасово затриманих військовослужбовців, слідчі ізолятори, кримінально-виконавчі установи, приймальники-розподільники для дітей, загальноосвітні школи та професійні училища загальної реабілітації, центри медико-соціальної реабілітації дітей, спеціальні виховні установи, військові частини, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, спеціальні приймальники для тримання осіб, підданих адміністративному арешту, міські, районні, лінійні відділи органів внутрішніх справ, спеціальні автомобілі, в тому числі й спеціалізовані автомобілі з конвоєм, приміщення, кімнати для тримання підсудних, засуджених у судах, заклади примусового лікування, психіатричні заклади, пункти тимчасового розміщення біженців, приміщення для транзитних пасажирів у пунктах пропуску через державний кордон, будинки дитини, дитячі будинки-інтернати, притулки для дітей, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів, центри соціально-психологічної реабілітації дітей, психоневрологічні інтернати, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів.

Радник Президента зазначив, що законопроектом пропонується надати Уповноваженому з прав людини право на укладання договорів з експертами, фахівцями, представниками громадських організацій щодо залучення їх до реалізації функцій національного превентивного механізму.

«Прийняття цього законопроекту, на погляд Глави держави, сприятиме підвищенню гарантій прав і свобод людини, створить додатковий механізм державного та громадського контролю та запобігання катування та іншим жорстоким, нелюдським видам поводження», - зазначив А.Портнов.