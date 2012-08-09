ЦВК зареєструвала 224 мажоритарники від Кличка
16:41, 09 серпня 2012Політика
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Центральна виборча комісія зареєструвала 224 кандидати у народні депутати, які балотуватимуться у мажоритарних округах від партії «УДАР Віталія Кличка».
Зі списку мажоритарників випав кандидат
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували всі 14 присутніх на засіданні членів ЦВК.
Одному кандидату-«мажоритарнику» від УДАРу було відмовлено у реєстрації.
Як пояснив заступник голови ЦВК Андрій Магера, ця особа не подала документи до комісії і тому вважається такою, що відмовилася балотуватися.
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