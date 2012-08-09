ЦВК зареєструвала 224 мажоритарники від Кличка

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували всі 14 присутніх на засіданні членів ЦВК.

Одному кандидату-«мажоритарнику» від УДАРу було відмовлено у реєстрації.

Як пояснив заступник голови ЦВК Андрій Магера, ця особа не подала документи до комісії і тому вважається такою, що відмовилася балотуватися.