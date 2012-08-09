Янукович підписав закон про вільну торгівлю з СНД
Президент України Віктор Янукович підписав Закон №5193-VI «Про ратифікацію Договору про зону вільної торгівлі».
Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Також зазначається, що «Договір про зону вільної торгівлі вчинений 18 жовтня 2011 року в м.Санкт-Петербурзі». Основними перевагами Договору про зону вільної торгівлі є:
фіксація зобов'язань щодо незбільшення ставок мит для товарів, що знаходяться у вилученні з режиму вільної торгівлі;
закріплення зобов'язань держав-учасниць СНД щодо незастосування нових обмежень у взаємній торгівлі;
встановлення термінів скасування вилучень по імпорту;
фіксація положення щодо започаткування процесу скасування експортних мит;
скорочення кількості чинних угод, якими необхідно керуватися в торговельно-економічних відносинах з країнами СНД;
вирішення торговельних спорів у площині механізмів і процедур, прийнятих СОТ.
Як повідомляв УНІАН, 30 липня ВР ратифікувала договір про зону вільної торгівлі в рамках СНД.
Перед цим Комітет Верховної Ради у закордонних справах не підтримав цей закон.
Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 року в Санкт-Петербурзі прем'єр-міністри країн СНД підписали договір про створення зони вільної торгівлі. Документ підписали глави урядів Росії, України, Білорусі, Казахстану, Вірменії, Таджикистану, Молдови і Киргизії. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан та Узбекистан. Водночас було заявлено, що ці країни планують приєднатися до нього.