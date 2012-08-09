Завтра Наша Україна подасть документи до ЦВК
21:56, 09 серпня 2012Політика
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Завтра «Наша Україна» подаватиме до ЦВК документи про реєстрацію своїх кандидатів у депутати.
Наша Україна понесе документи
Завтра, 10 серпня, о 14:00 політичне об’єднання «Наша Україна» подасть до Центральної виборчої комісії необхідні документи для реєстрації списку кандидатів на виборах до Верховної Ради.
Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», документи подаватимуть представник «Нашої України» у ЦВК Микола Оніщук та інші представники першого десятку виборчого списку.
По завершення процедури передачі документів планується коротке спілкування із пресою.
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