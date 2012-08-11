Опозиція все ж сподівається провести лідерів на вибори: скаржитиметься у ВАСУ

Об’єднана опозиція «Батьківщина» оскаржить у Вищому адміністративному суді сьогоднішнє рішення Київського апеляційного адміністративного суду, яким було відмовлено в задоволенні скарги на відмову Центральної виборчої комісії зареєструвати колишнього прем’єр-міністра України Юлію Тимошенко та колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка кандидатами в народні депутати України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам після засідання суду один з лідерів Об’єднаної опозиції Олександр Турчинов.

«Ми оскаржимо це рішення, розуміючи, що в Україні нема правосуддя, нема судів. Але ж ми віримо, що дійдемо до Європейського суду, і наші побратими Юлія Володимирівна Тимошенко і Юрій Луценко будуть не тільки на свободі, не тільки вільними, вони знову будуть працювати разом з нами і будуть обрані до Верховної Ради України», - сказав О.Турчинов.

У свою чергу народний депутат від фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій Власенко уточнив журналістам, що у «Батьківщини» є два дні на оскарження і вони це зроблять у понеділок, 13 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Центральна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатами у народні депутати за списком «Батьківщини» екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко та екс-міністра внутрішніх справ України Ю.Луценка.

Як зазначив член ЦВК Олександр Шелестов, з огляду на документи, подані до ЦВК 6 серпня Міністерством внутрішніх справ, а 8 серпня Печерським судом та Генпрокуратурою, комісія виявила обставини, які позбавляють Ю.Тимошенко та Ю.Луценка права балотуватися у народні депутати та бути включеними у список «Батьківщини» під номерами 1 та 5 відповідно.

Сьогодні, 11 серпня, Київський апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Об’єднаної опозиції до ЦВК на відмову зареєструвати Ю.Тимошенко і Ю.Луценка кандидатами у депутати.

Суд мотивував своє рішення тим, що законодавство не дозволяє реєстрацію кандидатами в народні депутати осіб, які мають на час реєстрації непогашену судимість.