Іващенко просить закрити його справу за відсутністю складу злочину

Т.в.о. міністра оборони України Валерій Іващенко, якого засуджено Печерським районним судом Києва до 5 років позбавлення волі, просить Апеляційний суд столиці скасувати вирок, а кримінальну справу закрити за відсутності у його діях складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне прохання В.Іващенка оголосила сьогодні, зачитуючи його апеляційну скаргу, головуюча в судовому процесі суддя Ольга Юргика.

«Підсудний Іващенко просить вирок суду скасувати, а справу закрити на підставі п. 2 ст. 6 КПК за відсутності складу злочину», - зазначила суддя, зачитуючи скаргу.

За словами судді, В.Іващенко вважає, що винесений йому вирок ґрунтується лише на припущеннях, оскільки ні під час досудового, ні під час судового слідства не було знайдено доказів вчинення ним злочину, не було доведено жодними доказами умислу скоєння ним злочину, в чому саме полягало його пособництво у відчуженні майна держпідприємства Міністерства оборони «Феодосійський судномеханічний завод» керуючому його санацією Сергію Міхєєву.

Також у своїй скарзі колишній високовопосадовець вказує на те, що суд не взяв до уваги покази свідків, яких було допитано в судовому слідстві і які заявляли, що не вбачають у діях В.Іващенка будь-якого порушення українського законодавства.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури України 20 серпня 2010 року було порушено кримінальну справу за обвинуваченням В.Іващенка у зловживанні службовим становищем під час підписання плану санації Держпідприємства Міноборони «Феодосійський судно-механічний завод».

В.Іващенка було затримано у серпні 2010 року. Щодо нього було обрано запобіжний захід – взяття під варту.

12 квітня 2012 року Печерський райсуд Києва засудив В.Іващенка до 5 років позбавлення волі.