У ЄС занепокоєні новим законом про державні закупівлі в Україні

Про це повідомив Радіо Свобода речник комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Петер Стано.

«ЄС нещодавно висловив українській владі занепокоєння щодо браку відданості принципові проводити таку політику державних закупівель, яка б відповідала майбутній Угоді про асоціацію та міжнародним принципам», – заявив Стано телефоном із Брюсселя.

За словами речника єврокомісара Штефана Філе, ЄС наголошує на важливості мати ефективне законодавство про державні закупівлі і для української економіки, і для розвитку майбутньої співпраці між Україною та Європейським Союзом.

Також він додав, що ЄС базує свою співпрацю з Україною на «європейських принципах і стандартах» і для ЄС важливо, як партнери в Україні ставляться до питань державних фінансів та протидії і попередження корупції.

1 серпня Президент Віктор Янукович підписав закон про виведення державних підприємств із-під обов’язкової дії тендерних процедур закону «Про здійснення державних закупівель».

Відповідно до закону, з Господарського кодексу вилучаються норми, за якими державні підприємства (і комерційні, і казенні) для закупівель товарів, робіт і послуг використовують процедури, визначені законом про держзакупівлі.

Раніше громадські організації гостро критикували зміни до закону про державні закупівлі за те, що вони відкривають нові можливості для корупції.