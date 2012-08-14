У ЄС занепокоєні новим законом про державні закупівлі в Україні
Європейська комісія висловила занепокоєння ухваленням в Україні закону про зміни до тендерного законодавства, що виводить із-під контролю громадськості значну частину державних закупівель.
Про це повідомив Радіо Свобода речник комісара ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Петер Стано.
«ЄС нещодавно висловив українській владі занепокоєння щодо браку відданості принципові проводити таку політику державних закупівель, яка б відповідала майбутній Угоді про асоціацію та міжнародним принципам», – заявив Стано телефоном із Брюсселя.
За словами речника єврокомісара Штефана Філе, ЄС наголошує на важливості мати ефективне законодавство про державні закупівлі і для української економіки, і для розвитку майбутньої співпраці між Україною та Європейським Союзом.
Також він додав, що ЄС базує свою співпрацю з Україною на «європейських принципах і стандартах» і для ЄС важливо, як партнери в Україні ставляться до питань державних фінансів та протидії і попередження корупції.
1 серпня Президент Віктор Янукович підписав закон про виведення державних підприємств із-під обов’язкової дії тендерних процедур закону «Про здійснення державних закупівель».
Відповідно до закону, з Господарського кодексу вилучаються норми, за якими державні підприємства (і комерційні, і казенні) для закупівель товарів, робіт і послуг використовують процедури, визначені законом про держзакупівлі.
Раніше громадські організації гостро критикували зміни до закону про державні закупівлі за те, що вони відкривають нові можливості для корупції.