Прокурора дивують «заклики» юристів Тимошенко

Скарги захисників екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, озвучені сьогодні під час розгляду касації на вирок у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ, суперечать матеріалам кримінальної справи.

Про це заявила прокурор Оксана Дрогобицька, повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із ЗМІ Генеральної прокуратури України.

«Сьогодні суд продовжив розгляд касаційних скарг захисту Ю.Тимошенко по суті. Хоча озвучені адвокатами заклики та доводи, м’яко кажучи, до суті матеріалів кримінальної справи не мають жодного відношення. Нас не здивувала така позиція адвокатів і їх загальні заклики також не здивували. У матеріалах кримінальної справи містяться чіткі докази та факти, які спростовують заявлені скарги», - сказала прокурор.

За її словами, як мінімум, дивно виглядають твердження юристів Ю.Тимошенко про відсутність події злочину у її діях, адже відомі конкретні цифри завданих державі збитків.

«У той час, коли ми маємо чіткі цифри завданих державі збитків діями підсудної, твердження захисту про відсутність події злочину у діях Ю.Тимошенко, я вважаю, взагалі, з юридичної точки зору, звучать дивно», - сказала прокурор.

Вона також зазначила, що суть скарг захисту мало чим відрізняється своїм змістом від заявлених раніше під час апеляційного розгляду справи.

«Апеляційний суд вже розглядав подібні заклики адвокатів. Саме заклики, адже на юридично обґрунтовані скарги, доводи, які сьогодні лунали у залі суду, мало чим схожі. Відповідно, вам відомо, що суд апеляційної інстанції визнав їх необґрунтованими та безпідставними», - сказала О.Дрогобицька.

Як повідомлялося, захист Ю.Тимошенко вимагає скасувати вирок у газовій справі та звільнити екс-прем’єра.

Зокрема, адвокат Олександр Плахотнюк наголосив, що жодної ознаки складу злочину у діях Ю.Тимошенко немає.

«Захист стверджує, що жодної ознаки складу злочину, яка теорією передбачена – це об’єкт, суб’єкт, об’єктивна, суб’єктивна сторона – ці ознаки відсутні. А враховуючи те, що відсутня хоча б одна з цих ознак, вже говорить про відсутність в діях складу злочину. Ми говоримо про те, що в діях Юлії Тимошенко відсутні ознаки будь яких протиправних дій при «підписання» цих контрактів», - сказав захисник.

О.Плахотнюк також зазначив, що всі звинувачення на її адресу є абсурдними, оскільки всі дії Ю.Тимошенко вчиняла в межах своїх повноважень, не порушуючи жодного пункту жодної статті діючого законодавства.

«Тому захист просить скасувати всі судові рішення. Тобто, вирок Печерського суду і ухвалу Апеляційного суду Києва і закрити відносно Юлії Тимошенко кримінальну справу у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину. Тобто по пункту 2 статті 6 КПК», - повідомив О.Плахотнюк.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня та на 16 серпня. Ю.Тимошенко неодноразово зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.