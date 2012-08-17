Лікар: Тимошенко досі не може пересуватись самостійно

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу німецький лікар Аннет Райсхауер після дводенного перебування в цій лікарні.

«Досі пацієнтка не може пересуватися самостійно, без сторонньої допомоги», - сказала вона.

При цьому А.Райсхауер зазначила, що впродовж її перебування був розроблений план терапевтичних заходів, завдяки якому можна успішно проводити лікування Ю.Тимошенко.

Дуже важливим моментом при цьому, зазначила лікар, є те, що лікування «має проходити у стані спокою та без стресових ситуацій».

Цей план терапевтичних заходів, сказала А.Райсхауер, був розроблений у співпраці з українськими колегами.

При цьому вона зазначила, що при ретельному лікуванні можна очікувати поліпшення позитивної тенденції.

За словами німецького лікаря, Ю.Тимошенко побажала, аби їй було надано більше спокою.

Коментуючи ініціативу українських лікарів про проведення судових засідань у режимі відеоконференцій під час лікування Ю.Тимошенко, вона зазначила, що лікарі клініки «Шаріте», зокрема, її керівник Карл Макс Айнхойпль, досі не висловлювали свою думку з цього приводу.

Сьогодні А.Райсхауер відбуває до Німеччини.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.