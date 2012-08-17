В Україні більше феміністок, ніж у Росії і Білорусі (опитування)

В Україні більше феміністок, ніж у Росії і Білорусі.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного моніторинговим агентством NewsEffector спільно з Фондом «Інтеграція» в Росії, Україні і Білорусі.

Згідно з даними дослідження, в Україні 9% феміністок, у Росії - 7%, найменше себе зараховують до феміністками жінки у Білорусі (4%).

Разом з тим, за рівні права з чоловіками у деяких питаннях виступають 48% українок, 45% росіянок і 41% білорусок.

Не підтримують феміністські ідеї 43% українок, 48% опитаних жінок з Росії і 55% громадянок Білорусі. З них зовсім неприйнятні такі ідеї для 10% українок, 12% росіянок і 17% білорусок.

Лише 3% чоловіків у Росії, 4% - в Україні і 2% у Білорусі подобаються феміністки. Більше того, 45% росіян, 40% українських чоловіків і 56% білорусів феміністки «просто огидні».

У цілому підтримують ідеї фемінізму 14% чоловіків у Росії, 11% - в Україні і 6% - у Білорусі. Байдужі - 38% росіян, 45% українців і 36% білорусів.

В опитуванні взяли участь 8 тис. 400 чоловіків віком від 18 до 55 років. Опитування проводилося з 6 по 17 серпня 2012 р. у Росії, Україні і Білорусі.