Євродепутат: Вибори без Тимошенко й Луценка - це сором для України

Депутат Європейського парламенту Чарльз Теннок (група європейських консерваторів та реформістів) вважає, що проведення виборів до Верховної Ради України без лідерів опозиції – Юлії Тимошенко та Юрія Луценка – є соромом для української влади, повідомляє Gazeta.ua.

"Особисто для мене, парламентські вибори в Україні, позбавлені опозиційних лідерів, - сором, а їх результат не представлятиме реального вердикту народної думки, і ця ситуація підірве легітимність обраних парламентарів", - сказав Чальз Теннок, коментуючи відмову Центрвиборчкому зареєструвати Юлію Тимошенко та Юрія Луценка кандидатами у народні депутати.

Євродепутат також додав, що ініціюватиме окрему доповідь Європарламенту щодо недемократичності проведення парламентських виборів в Україні.

"За згодою, Європейський парламент, коли спостерігає за виборами в країнах ОБСЄ працює у форматі "трійки" з ОБСЄ та Радою Європи при підготовці спільної фінальної доповіді. Водночас, це – добровільна згода, і я, за необхідності, закличу Європарламент підготувати окрему доповідь, яка висвітлить недемократичний клімат, в якому проводяться ці вибори", - наголосив він.