У МВС не виключають, що Мельниченка можуть знову заарештувати

Як повідомляє газета «Сегодня»,таку думку висловив начальник Управління зв`язків з громадськістю МВС України Володимир Поліщук.

«Італійська влада визнала за недоцільне далі тримати Мельниченка у в`язниці, оскільки адвокат надав документи про надання Миколі Сполученими Штатами політпритулку і включення до програми захисту свідків» - зазначив В.Поліщук.

Він додав, що Нацбюро Інтерполу Італії повідомило українським колегам, що М.Мельниченка випускають з-під варти, але процес екстрадиції до України не припиняється. «Таким чином, його можуть знов заарештувати, якщо будуть знайдені для цього юридичні обгрунтування» - сказав В.Поліщук.

Водночас у Генеральній прокуратурі зазначають, що екстрадиційний арешт тривалістю 40 днів спеціально передбачено для вирішення процесуальних нюансів.

«Цей термін ще не закінчився, він закінчується 12 вересня, і за час, що залишився, все може змінитися, як, власне, і статус Мельниченка. Кримінальна справа в Україні щодо нього не припинялася, і від кримінального переслідування його ніхто не звільняв» - сказав виданню начальник Відділу із зв`язків із ЗМІ Генпрокуратури Юрій Бойченко.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці грудня 2011 року Печерський райсуд Києва визнав законною постанову Генпрокуратури від 2001 року про порушення кримінальної справи щодо М.Мельниченка.

16 лютого 2012 року стало відомо, що Апеляційний суд Києва відхилив скаргу М.Мельниченка і його захисту, залишивши в силі рішення Печерського райсуду.

М.Мельниченка було затримано 3 серпня в аеропорту Неаполя за ордером, виданим українським бюро Інтерполу, відразу після прибуття рейсу з Вашингтона. М.Мельниченко заявив про готовність пройти процедуру екстрадиції до України. Після затримання його було доставлено в еміграційну в`язницю.

6 серпня суд Неаполя не зміг ухвалити остаточного рішення щодо екстрадиції М.Мельниченка, оскільки той під час судового засідання висловив категоричну відмову від примусового повернення до України, пояснивши це загрозою для свого життя.

14 серпня М.Мельниченка було звільнено з в`язниці Неаполя.