Україна і Росія сьогодні змінять умови використання «Нитки»

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони РФ, сьогодні глава російського військового відомства відвідає з офіційним візитом Україну, де проведе переговори з Д.Саламатіним.

Під головуванням двох міністрів відбудеться п'яте засідання Підкомітету з питань безпеки Російсько-Української міждержавної комісії.

Під час засідання планується обговорити питання військової та військово-технічної співпраці Росії й України, зокрема перспективи використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка», кооперації в галузі ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки і боєприпасів, взаємодії в проектуванні, виробництві та обслуговуванні авіаційної техніки.

«За результатами засідання відбудеться підписання підсумкового Протоколу, а також Протоколу про внесення змін до міжурядової Угоди про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка», - говориться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня Кабінет міністрів України надав повноваження міністру оборони Д.Саламатіну на підписання Протоколу про внесення змін до Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка».

Реалізація Протоколу дасть можливість перейти на розрахунки за використання полігону в твердій грошовій сумі замість отримання запчастин, збільшити перелік авіаційної техніки, що залучатиметься для проведення випробувань на полігоні, а також використовувати полігон в інтересах не лише РФ, а й інших держав.

Таким чином, підписання цього документа дозволить одержати додаткові надходження до бюджету України за використання полігону іншими державами і вдосконалити договірно-правову базу у сфері військової співпраці.

У Міноборони відзначили, що існуюча редакція базової Угоди передбачає розрахунок російською стороною за використання полігону у вигляді поставок запасних частин до літаків типу «Су» на еквівалентну суму, що витрачається українською стороною за надані послуги. Також базовою Угодою передбачено використання на полігоні літаків тільки типу «Су», що робить неможливим надання послуг на полігоні іншим типам літаків третіх держав.

*** «Нитка» (наземний випробувальний тренувальний комплекс авіаційний) - спеціальний наземний навчально-тренувальний комплекс, який імітує палубу авіаносця і призначений для відпрацювання техніки зльоту і посадки літака на авіаносець. Розташований на аеродромі Новофедорівка, неподалік від міста Саки в Криму.

Раніше на той час міністр оборони України Михайло Єжель заявляв, що полігон «Нитка» не представляє значного інтересу для України, оскільки українська армія не має ні авіаносців, ні, відповідно, палубної авіації.