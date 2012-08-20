ЗМІ: Членів ЦВК від опозиції можуть звільнити

Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом в депутати за округом 62 у Житомирі.

Таке рішення суд виніс у неділю ввечері, повідомляє «Українська правда».

«Визнати протиправною та скасувати постанову ЦВК від 3 серпня 2012 в частині реєстрації Володимира Сацюка кандидатом в народні депутати», - ідеться в рішенні суду.

Підставою для скасування реєстрації В.Сацюка стало непроживання його на території України упродовж останніх п’яти років, зазначає УП.

Рішення про скасування реєстрації В.Сацюка суд виніс за позовом кандидата в одному з округів Києва Ганни Федорченко (висунута від Молодіжної партії), тоді як В.Сацюк був зареєстрований кандидатом за округом в Житомирі.

Разом із В.Сацюком, за цим округом до парламенту балотується голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Рижук.

Як зазначає УП, окрім скасування реєстрації В.Сацюка, суд також визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – Андрія Магери та Валерія Шелудька.

«Визнати протиправними дії члена ЦВК Андрія Магери при підготовці до розгляду на засіданні ЦВК від 3 серпня 2012 питання про реєстрацію кандидатом в депутати в 62 окрузі Володимира Сацюка», - сказано в рішенні суду.

«Визнати протиправними дії члена ЦВК В.Шелудька з повернення скарги кандидата Федорченко без розгляду та невнесення на розгляд ЦВК питання про скасування рєстрації В.Сацюка кандидатом в депутати», - також ідеться в рішенні.

Окремою ухвалою суд вирішив "про наведені порушення, допущені членами ЦВК В.Шелудьком і А.Магерою, довести до відома Президента України і голови ЦВК для вжиття відповідних заходів».

У мотивувальній частині окремої ухвали дії членів ЦВК протрактовано як порушення присяги.

Як відомо, питання про звільнення членів ЦВК розглядає Верховна Рада за поданням Президента.

Рішення набудуть законної сили після закінчення строку оскарження до Вищого адміністративного суду.