Ющенко вийде на ганок о 13.30
13:02, 03 жовтня 2007Політика
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Захід пересунувся на годину
У середу, 3 жовтня, о 13.30 Президент України Віктор Ющенко на ганку будівлі Секретаріату Президента зробить заяву щодо формування парламентської коаліції (вул. Банкова, 11). Таке повідомлення з`явилося на офіційному сайті Президента.
Питання не передбачаються.
Заяву Президента в прямому ефірі транслюватиме «5 канал».
Акредитація за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01.
Вхід представників ЗМІ з боку вул. Лютеранської.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, что Віктор Ющенко зробить заявущодо формування коаліції о 12.30.
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