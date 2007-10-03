Ющенко вийде на ганок о 13.30

Захід пересунувся на годину

У середу, 3 жовтня, о 13.30 Президент України Віктор Ющенко на ганку будівлі Секретаріату Президента зробить заяву щодо формування парламентської коаліції (вул. Банкова, 11). Таке повідомлення з`явилося на офіційному сайті Президента. Питання не передбачаються. Заяву Президента в прямому ефірі транслюватиме «5 канал». Акредитація за телефонами: 255-78-44, 255-63-18, 255-65-01. Вхід представників ЗМІ з боку вул. Лютеранської. Нагадаємо, що раніше повідомлялося, что Віктор Ющенко зробить заявущодо формування коаліції о 12.30.

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