У ЦВК кажуть, що партійні списки ще можна корегувати

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Охендовський повідомив сьогодні журналістам після завершення засідання ЦВК.

«Партія чи політична сила, яка зареєструвала своїх кандидатів, може звернутися до Центральної виборчої комісії, подавши відповідні рішення вищого керівного органу, із заявою про скасування реєстрації окремих кандидатів не пізніше, як за 12 днів до дня голосування. Тобто, до середини жовтня така можливість продовжує існувати», - сказав М.Охендовський.

При цьому член ЦВК підкреслив, що йдеться лише про можливість скасування реєстрації кандидатів у депутати, а не про оновлення списків.