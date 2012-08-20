ЦВК стане на захист Магери і Шелудька
ЦВК завтра звернеться до ВАСУ зі скаргою на рішення Київського апеляційного адміністративного суду, якою дії членів комісії Андрія Магери та Валерія Шелудька з підготовки рішення ЦВК про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка кандидатом у народні депутати визнано протиправними.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив член Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський.
«Завтра завершується строк для апеляційного оскарження цього рішення. Я хотів би утриматися від оцінки рішення суду. Свою позицію Центральна виборча комісія, безумовно, викладе в апеляційній скарзі і завтра така апеляційна скарга буде подаватись до Вищого адміністративного суду України», - сказав М.Охендовський.
За його словами, сьогодні на нараді в ЦВК обговорювалося це питання, і всі члени комісії дійшли висновку, що в діях А.Магери і В.Шелудька немає порушень, на які вказав суд у своїй постанові.
«Отже, у нас є всі підстави, так само як і у наших колег, звернутися з відповідними апеляційними скаргами», - зазначив він.
При цьому М.Охендовський підкреслив, що ЦВК у своїй скарзі не захищатиме право В.Сацюка на реєстрації кандидатом.
«Ми виходимо з того, що він (В.Сацюк - УНІАН) був третьою стороною у справі і сам може діяти відповідно до гарантованих Конституцією та передбачених прав і свобод», - наголосив член ЦВК.
«ЦВК оскаржуватиме рішення суду лише в частині кваліфікації дій наших колег», - наголосив М.Охендовський.
Він також припустив, що з окремими скаргами до Вищого адмінсуду України звернуться також члени ЦВК А.Магери та В.Шелудько.
Як повідомляли ЗМІ, ввечері 19 серпня Київський апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК від 3 серпня про реєстрацію колишнього першого заступника голови СБУ В.Сацюка кандидатом в депутати. Підставою для скасування реєстрації В.Сацюка стало непроживання його на території України протягом останніх п'яти років.
Суд також визнав протиправними дії двох членів Центрвиборчкому від опозиції – А.Магери та В.Шелудька при підготовці до розгляду на засіданні ЦВК питання про реєстрацію кандидатом в депутати в 62 окрузі В.Сацюка.
Сьогодні А.Магера заявив, що подасть до ВАСУ апеляційну скаргу на рішення Київського апеляційного адмінсуду, який визнав протиправними його дії під час реєстрації В.Сацюка кандидатом у народні депутати.