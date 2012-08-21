Євродепутат: вибори в Україні, фактично, вже можна визнавати недемократичними

Зокрема, Е.Брок вважає неприпустимими, що Юлії Тимошенко, Юрію Луценку та іншим опозиційним політикам на різних рівнях не дозволяють брати участь у виборах або поводяться з ними несправедливо. Політично мотивовані вироки та судові процеси руйнують шанси на вільні та чесні вибори восени.

Про це він заявив в інтерв’ю Тиждень.ua.

За словами європарламентарія, «українські вибори не можуть бути розцінені як вільні, прозорі та чесні. Це відкрите порушення верховенства права та демократії. Я сподіваюсь, що українська влада знайде, як повернутися до демократичних принципів».

«Я знову підкреслюю, - сказав Е.Брок, - йдеться не лише про випадки з Ю.Тимошенко та Ю.Луценком, а й про інші, зокрема й на місцевому рівні. На жаль, ми змушені констатувати, що опозиційні політики перебувають під тиском та в невигідному становищі. Вільні та чесні вибори – це не лише питання технічних процедур в день самого голосування».

На запитання, чи варто очікувати нової резолюції Європарламенту щодо ситуації в Україні на наступній сесії, яка відбудеться у вересні, Е.Брок відповів: «Європарламент та Євросоюз в цілому будуть дуже уважно стежити за ситуацією в Україні. На жаль, ми вимушені зазначити, що шансів на вільні та чесні вибори стає дедалі менше. ЕС та Європарламент знайдуть правильні відповіді у потрібний момент. У Києві ніхто не повинен сподіватися, що все скінчиться та буде забуто після сфальшованих виборів».

Е.Брок також зазначив, що не бачить ніяких кроків української влади з виконання останньої резолюції Європарламенту щодо України.

«Поки що я бачу лише, як українська влада дедалі більше відходить від зазначених у резолюції рекомендацій, тим самим ізолюючи себе», - наголосив європарламентарій.