Луценку дали два роки

Екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка засуджено до двох років обмеження волі за продовження терміну стеження за водієм колишнього першого заступника голови СБУ Володимира Сацюка Валентином Давиденком.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні оголосила головуюча на судовому процесі суддя Печерського районного суду Києва Ганна Медушевська.

Як зазначається у вироку, у зв'язку з тим, що Ю.Луценка було засуджено за вчинення тяжчого злочину до 4-х років позбавлення волі, суворіше покарання поглинає м’якше покарання.

Разом з тим колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС України Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова засуджено до покарання у вигляді стягнення штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів, що дорівнює 8,5 тис. грн., та позбавлення строком на три роки права обіймати організаційно-розпорядчі та адміністративні посади на підприємствах та організаціях всіх форм власності.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС В.Тарасенка та О.Павлєнова звинувачували у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно В.Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ В.Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

У липні Генеральна прокуратура змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК).

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.