Третьякова дратує брехня політиків у деклараціях про доходи

При цьому в своєму інтерв'ю «АіФ-Україна» Третьяков зазначив: «Мене, відверто кажучи, дратує, коли далеко не найбідніші люди, що йдуть до парламенту, вказують у своїх деклараціях доходи в пару тисяч гривень на місяць, і, пересуваючись на «Мерседесі», записують у свою декларацію «Запорожець». Виходить, що свій похід у політику вони починають з обману».

На думку Третьякова, наявність фінансового ресурсу дасть йому можливість ефективніше вирішувати проблеми виборців. «Погодьтеся, жити в багатому суспільстві набагато приємніше і безпечніше, ніж в бідному, - відзначає він. - Вже досягнувши певного рівня достатку, я хочу, щоб у якомога більшої кількості людей була можливість максимально реалізувати себе в тій чи іншій сфері. Я не йду у Верховну Раду отримувати квартиру, машину, якісь блага - все, що мені потрібно для життя, у мене є. Я йду в парламент, щоб впливати на ситуацію в країні».

Як стверджує Третьяков, заради реваншу демократичних сил в Україні йому «не шкода ні сил, ні коштів».

Нагадаємо, що опозиційний депутат Олександр Третьяков висунув свою кандидатуру по 218-му мажоритарному округу Києва, до якого відносяться частини Святошинського та Оболонського районів, шляхом самовисування.