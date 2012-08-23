У львівських школах перший урок буде присвячено УПА
22:27, 23 серпня 2012Політика
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Перший урок нового навчального року у школах Львова буде присвячений 70-й річниці створення Української повстанської армії.
Марш слави Української повстанської армії, присвячений річниці створення УПА, у Львові, фото з архіву УНІАН
Про це повідомили УНІАН в Управлінні освіти Львівської міської ради.
Також в управлінні запевнили, що всі львівські школи забезпечені підручниками.
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„Особлива увага звернена на навчальні підручники та посібники для першого класу. У Львові учні 5-х класів отримають новий посібник «Вступ до історії України»», - розповіла УНІАН в.о. начальника управління освіти Катерина Гороховська.
Перший дзвінок у школах Львова пролунає 1 вересня.
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