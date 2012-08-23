У львівських школах перший урок буде присвячено УПА

Про це повідомили УНІАН в Управлінні освіти Львівської міської ради.

Також в управлінні запевнили, що всі львівські школи забезпечені підручниками.

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„Особлива увага звернена на навчальні підручники та посібники для першого класу. У Львові учні 5-х класів отримають новий посібник «Вступ до історії України»», - розповіла УНІАН в.о. начальника управління освіти Катерина Гороховська.

Перший дзвінок у школах Львова пролунає 1 вересня.