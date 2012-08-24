Янукович пообіцяв підтримувати українську як єдину державну

15:16, 24 серпня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович обіцяє, що влада підтримуватиме українську мову як єдину державну.

Янукович пообіцяв зробити мову наріжним каменем гуманітарної політики

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

«Наріжним каменем нової гуманітарної політики країни залишається підтримка єдиної державної української мови», - наголосив Президент.

За його словами, для того, щоб державною мовою створювався новий культурний продукт, робились наукові дослідження, знімались фільми, влада втілюватиме програму всебічної підтримки української мови.

«Наше спільне завдання - створити і зберегти єдиний культурний простір нашої країни», - сказав Президент.

Водночас він наголосив на важливості дотримання права кожного громадянина України вільно використовувати свою рідну мову.

«Тому ми будемо вдосконалювати законодавство про розвиток і застосування інших мов в Україні», - сказав Президент.

В.Янукович підкреслив, що доручив уряду забезпечити в Україні вивчення провідних іноземних мов, починаючи від дошкільних навчальних закладів і шкіл, завершуючи вишами та курсами підвищення кваліфікації.

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