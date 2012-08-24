Янукович пообіцяв підтримувати українську як єдину державну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на урочистостях з нагоди Дня Незалежності України.

«Наріжним каменем нової гуманітарної політики країни залишається підтримка єдиної державної української мови», - наголосив Президент.

За його словами, для того, щоб державною мовою створювався новий культурний продукт, робились наукові дослідження, знімались фільми, влада втілюватиме програму всебічної підтримки української мови.

«Наше спільне завдання - створити і зберегти єдиний культурний простір нашої країни», - сказав Президент.

Водночас він наголосив на важливості дотримання права кожного громадянина України вільно використовувати свою рідну мову.

«Тому ми будемо вдосконалювати законодавство про розвиток і застосування інших мов в Україні», - сказав Президент.

В.Янукович підкреслив, що доручив уряду забезпечити в Україні вивчення провідних іноземних мов, починаючи від дошкільних навчальних закладів і шкіл, завершуючи вишами та курсами підвищення кваліфікації.