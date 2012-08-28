Азаров каже, що криза не повториться, але всі умови для неї є

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час церемонії введення в експлуатацію будинку в Миколаєві, побудованого за програмою «Доступне житло».

«Ми спеціально ввели цю програму для того, щоб наші громадяни з невеликими доходами могли поліпшити свої житлові умови. Водночас участь громадян у цій та інших програмах дасть змогу активізувати житлове будівництво», - сказав прем'єр.

«2008-2009 рік у нас не повториться. А умови для повторення тих подій у нас є, оскільки важкою залишається ситуація зі світовою економікою і падає попит на нашу продукцію», - сказав М.Азаров.

Він також підкреслив, що уряд ставить перед собою завдання будівництва доступного житла, а такі програми, як «Молодіжне будівництво», є пріоритетними, і Кабінет міністрів продовжуватиме їх реалізовувати.

М.Азаров вручив ключі від квартир жителям Миколаєва, які одержали житло в 64-квартирному багатоповерховому будинку в мікрорайоні «Південний».