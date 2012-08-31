У Київраді підготовлено проект рішення щодо української мови

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, депутати якої готували проект документа «Про позицію Київської міської ради щодо державної мовної політики».

Як запевнила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова, підготовлений проект рішення надасть гарантію, що в Києві українська мова як державна залишиться єдиною.

За її словами, проектом рішення передбачено вважати Закон «Про засади державної мовної політики» таким, що не підлягає виконанню на території Києва. Єдиною мовою офіційної діяльності у місті, мовою діловодства є державна українська мова. Посадовим і службовим особам, підприємствам, організаціям та установам, громадянам при реалізації державної мовної політики у Києві належить застосовувати статтю 10 Конституції України, якою статус державної мови надано українській мові.

“До мене підходять багато кияни і говорять, що вони вболівають і підтримують боротьбу за українську мову, виступаючи проти мовного закону, хоча в побуті користуються російською. Адже кияни, як ніхто, знають, що утисків російської мови в Києві не було, немає і не буде, і ніхто силою не змушує використовувати українську в побуті та при спілкуванні з чиновниками”, - зазначила лідер фракції.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня у ЗМІ було розповсюджено інформацію з посиланням на голову фракції Партії регіонів у Київраді Олексія Омельяненка, що до 15 вересня у Київраду на розгляд буде внесено проект документа про реалізацію у столиці положень мовного закону. О.Омельяненко висловив упевненість, що депутатський корпус підтримає цей проект, оскільки у столиці більшість населення є російськомовним.