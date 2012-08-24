Мер Києва не голосував би за введення регіональної мови

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи інформації ЗМІ, що в Київраді готується проект рішення щодо реалізації мовного закону в Києві.

На запитання, що він особисто думає з приводу затвердження російської мови як регіональної в столиці України, О.Попов сказав: «Це будуть голосувати депутати… Якби я був депутатом – я б утримався від такого рішення. Столиця України – це столиця України. І, на мою думку, це, звичайно дискусійне питання, але моя особиста думка, що ми могли б з цим трішечки… скажімо так: подумати над цим».

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У фракції Партії регіонів у Київраді нічого не знають про підготовку проекту рішення щодо реалізації мовного закону

Нагадаємо, 22 серпня у ЗМІ було розповсюджено інформацію з посиланням на голову фракції Партії регіонів у Київраді Олексія Омельяненка, що до 15 вересня у Київраду на розгляд буде внесено проект документа про реалізацію у столиці положень мовного закону. О.Омельяненко висловив упевненість, що депутатський корпус підтримає цей проект, оскільки у столиці більшість населення є російськомовною.