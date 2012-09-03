Янукович взяв на особистий контроль пошуки останків короля

20:52, 03 вересня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович узяв під особистий контроль питання організації пошуку останків короля Данила Галицького в Польщі.

Янукович контролює пошуки решток Данила Галицького

Як повідомляє прес-служба Президента, про це сказав радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин Адміністрації Президента України Андрій Гончарук.

Відповідна домовленість з польською стороною була досягнута в рамках візиту в Україну Президента Республіки Польща Броніслава Коморовського в липні 2012 року. Розкопки мають проводитися спільною українсько-польською групою вчених-археологів на території Замкової гори у м.Холм, де розташований Собор Різдва Пресвятої Богородиці.

На виконання відповідних доручень глави держави з польською стороною продовжується опрацювання організаційних питань, необхідних для початку археологічних досліджень. До цього процесу, зокрема, залучені Римо-католицька церква Польщі як власник об’єкту, адміністрація м. Холм та польські археологи. Триває вивчення архівних документів.

Як відомо, у 2014 році виповниться 750 років від дня захоронення короля Данила. Українська сторона прагне, щоб відповідні археологічні роботи були завершені до цієї ювілейної дати.

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