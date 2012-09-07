Канадських спостерігачів за виборами буде багато як ніколи

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН посол Канади в Україні Трой Лулашник.

Зокрема він зазначив, що Mission Canada вже надіслала понад 60 досвідчених довгострокових спостерігачів у різні регіони України напередодні жовтневих виборів. Слідом за цією групою прибудуть ще 365 короткострокових спостерігачів у жовтні. Додатково Канада надсилає 10 довгострокових і 60 короткострокових спостерігачів до складу багатосторонньої місії, яка формується Організацією безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Довгострокові спостерігачі діятимуть в кожній із 24 областей України та в Автономній Республіці Крим, містах Києві і Севастополі. Їхнє завдання спостерігати за відповідністю виборчого процесу до законів України і міжнародних стандартів.

Крім того, незалежна канадська місія співпрацюватиме з різними багатосторонніми місіями, водночас проявляючи вагому незалежну канадську причетність до демократичного розвитку України. Усі довгострокові спостерігачі від Mission Canada акредитовані Центральною виборчою комісією.

"Така велика кількість спостерігачів є відображенням традиційних особливих відносин, які Канада завжди мала з Україною, і ще раз підкреслює нашу зацікавленість надати будь-яку можливу допомогу для зміцнення демократичних процесів та інституцій в Україні", - наголосив Т.Лулашник.

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"Багато наших спостерігачів походять з українсько-канадської громади, володіють українською і російською мовами та мають великий досвід спостереження за виборами в інших країнах світу. Кожна команда складається з двох осіб: чоловіка та жінки, а їхнє знання мови, країни, а також виборчий досвід ретельно перевірялися. Ми надамо незалежне підтвердження стосовно того, чи виборчий процес і голосування в Україні були вільними і справедливими", - зазначила у свою чергу координатор довгострокових спостерігачів від Mission Canada Анна Шиптур. Вона додала, що початкова група спостерігачів вже перебуває в Україні понад місяць і провела консультації із основними зацікавленими сторонами в східних, центральних і західних регіонах України.

У мандат спостерігачів входить довгий перелік обов'язків, зокрема: дослідження функціонування та виконання обов'язків з боку виборчих комісій, їхня готовність до дня голосування; виборча кампанія; робота зі ЗМІ; можливі виборчі суперечки та судові справи. Усі канадські спостерігачі підписали Кодекс поведінки, а робота місії буде керуватися загальноприйнятими міжнародними принципами спостереження за виборами.

"Ми зацікавлені в забезпеченні того, щоб воля народу була відображена в кінцевих результатах виборів", - сказав на прес-конференції керівник адміністрації місії Тарас Залуський.

Місія канадських спостерігачів сподівається надати попередній звіт українській і міжнародній громаді та уряду Канади не пізніше, ніж 24 години після закриття виборчих дільниць. При цьому проміжні звіти про результати спостережень довгостроковими спостерігачами будуть подаватися регулярно протягом наступних двох місяців.

Mission Canada було започатковано завдяки фінансуванню уряду Канади через Канадську агенцію міжнародного розвитку (КАМР), Міністерство зовнішніх справ і міжнародної торгівлі Канади.