Спостерігачі запевняють, що з особливостями виборів в Україні знайомі

На прес-конференції в УНІАН заступник голови Місії ENEMO Мая Мілікіч розповіла, ENEMO є міжнародною мережею неурядових організацій, яка складається з 22 провідних місцевих організацій, які здійснюють спостереження за виборами у 17 країнах Центральної та Східної Європи і Центральної Азії.

За її словами, представники Місії на довгостроковій основі будуть спостерігати за передвиборчими політичними подіями в різних областях України. "Наші спостерігачі були спеціально проінструктовані і навчені особливостям політичного процесу і виборчого законодавства в Україні", - наголосила вона.

Голова Місії ENEMO в Україні Пітер Навотни повідомив, що спостерігачі будуть працювати парами у різних регіонах України, всього буде 18 пар, деякі будуть закріплені за кількома областями. Він повідомив, що спостерігачі почали свою роботу і вже 11 вересня будуть представлені проміжні результати спостереження.

М.Мілікіч наголосила, що головними пріоритетами ENEMO є об'єктивність, неупередженість і достовірність інформації, зібраної спостерігачами.

На даному етапі спостереження увага буде сконцентрована на місцевих політичних подіях, роботі виборчих комісій, діяльності партій та кандидатів, ЗМІ тощо.

Представники Місії, які вже з 8 серпня перебувають в Україні, не захотіли коментувати ситуацію навколо поточного виборчого процесу, оскільки вважають, що двох тижнів недостатньо для будь-якої звітності.

Члени ENEMO прибули до України за власною ініціативою і запевняють, що виступають як незалежна, позапартійна сторона. Основна мета спостерігачів - реагувати на звернення громадськості і фіксувати порушення в межах виборчого процесу. Робота членів команди фінансується урядами не тільки європейських країн, але й урядом США.

«Сподіваємося, що незабаром ми будемо співпрацювати і з Україною», - сказав П.Навотни.