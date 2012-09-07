У справі про замах на Путіна з'явився ще один підозрюваний

Як повідомляють «Известия», в цій справі з'явився новий фігурант - уродженець Чечні Едельгіреєв. За однією з версій слідства, він міг бути зв'язковим між ватажком північнокавказьких бойовиків Доку Умаровим і «одеськими терористами» Адамом Осмаєвим та Іллею П'янзіним, а також відповідав за постачання їх вибухівкою.

Як розповіли виданню джерела в правоохоронних органах, Едельгіреєв у складі банди брав участь у підготовці замаху на президента Володимира Путіна і зараз він оголошений у міжнародний розшук. Йому вже заочно пред'явлені звинувачення в посяганні на життя держдіяча, зберіганні та збуті вибухових речовин і бандитизмі.

Дружина підозрюваного Адама Осмаєва Аміна Окуєва сказала, що нічого не чула про появу нового обвинуваченого.

- Нас ніхто не знайомив з матеріалами справи, ми навіть не знаємо, скільки в ньому фігурантів, - розповідає Аміна. - Адвокатів до чоловіка не допускають вже майже два місяці. А особисто я такої людини не знаю.

За версією слідства, 28-річний громадянин Казахстану Ілля П'янзін і 26-річний росіянин Руслан Мадаєв прилетіли в Одесу з Арабських Еміратів. У них, вважають контррозвідники, були чіткі інструкції від Доку Умарова. Очолити терористичний осередок повинен був Адам Осмаєв, оголошений Росією в міжнародний розшук за спробу замаху на главу Чечні Рамзана Кадирова в 2007 році. В Одесі П'янзін і Мадаєв повинні були навчитися мінно-вибухової справи, а після тренувань зробити кілька диверсій в Росії на об'єктах ПЕК, а потім підірвати кортеж Володимира Путіна.

Однак 4 січня 2012 року в одеській квартирі, де проживали терористи, стався вибух. Мадаєв загинув, П'янзін отримав поранення і пізніше на допиті зізнався, що перебуває в терористичній організації. Через місяць був затриманий Осмаєв. Служба безпеки України пред'явила Осмаєву і П'янзіну звинувачення в створенні терористичної організації і підготовці до теракту. Відразу ж після затримання російська Генпрокуратура направила Україні запит про їх екстрадицію.

У серпні Ілля П'янзін був екстрадований до Росії, а видачу Адама Осмаєва призупинив Європейський суд з прав людини.