Кличко не бачить сенсу у дебатах з Шевченком
Лідер партії «УДАР», професійний боксер Віталій Кличко не бачить сенсу у дебатах з футболістом Андрієм Шевченком чи іншими кандидатами у народні депутати від партії «Україна - Вперед!».
Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Кличко сказав на прес-конференції у Києві.
За словами В.Кличка, він був дуже здивований, коли отримав від А.Шевченка пропозицію провести дебати на тему розвитку фізкультури і спорту в Україні.
«Ми не хочемо вступати в дебати, ми робимо це (розвиваємо фізкультуру і спорт – УНІАН) з 1996 року», - наголосив В.Кличко.
Він нагадав, що Фонд братів Кличків вже багато років вкладає кошти у створення спортивної інфраструктури, будівництво спортивних майданчиків тощо.
При цьому лідер партії «УДАР» додав, що для подальшого розвитку цієї сфери необхідно розвивати українську економіку в цілому.
В.Кличко заявив, що він та його партія готові дебатувати зі своїми політичними опонентами, з представниками Партії регіонів як партії влади. За словами лідера партії «УДАР», він готовий до дебатів у будь-якому форматі, однак зауважив, що дебати обов’язково мають бути максимально публічними, тобто проходити за участі ЗМІ.
«Дебатувати з партіями, які мають сумнівні шанси на потрапляння до Верховної Ради, я не бачу сенсу», - сказав він.