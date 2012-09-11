Янукович та Ердоган відкриють 9-ту Ялтинську конференцію

Як повідомили УНІАН у фонді Віктора Пінчука, 9-та Ялтинська щорічна зустріч «Україна і світ: долаючи завтрашні виклики разом», організована «Ялтинською європейською стратегією» (YES) у партнерстві з фондом В.Пінчука, пройде з 13 по 16 вересня у Лівадійському палаці.

На конференцію запрошено понад 200 провідних представників політичних, ділових і громадських кіл з більш як 20 країн світу.

Пленарна частина 9-ї щорічної Ялтинської зустрічі відкриється 14 вересня виступами В.Януковича і Р.Ердогана. Президенти двох країн обговорять актуальні питання розвитку України і Туреччини, а також майбутнє «широкої Європи» у XXI сторіччі. Модератором дискусії стане Александр Квасьнєвський, Президент Республіки Польща (1995-2005), голова наглядової ради YES.

Основною темою 9-ї Ялтинської щорічної зустрічі стануть ключові трансформації, які вже сьогодні формують майбутнє глобального світу. Дискусії форуму будуть присвячені майбутньому світової економіки, питанням нового світоустрою та безпеки, можливим моделям розвитку капіталізму. Особливу увагу буде приділено ролі інновацій та лідерства у трансформації економіки і суспільства. Серед тем обговорення - майбутнє Європейського Союзу, енергетичні проблеми, а також внутрішні і зовнішні виклики, що стоять перед Україною.

У дискусіях форуму візьмуть участь екс-президент Світового банку (2007-2012) Роберт Зеллік, колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (2007-2011) Домінік Стросс-Кан; екс-віце-прем'єр-міністр Росії (2000-2011) Олексій Кудрін; комісар ЄС з питань розширення та європейської політики сусідства Штефан Фюле; заступник Генерального секретаря ООН (2001-2007), член парламенту Індії Шаші Тарур; засновник і генеральний директор Лабораторії Касперського Євген Касперський; старший радник з питань інновацій Державного секретаря США Алек Росс; президент і засновник Broad Institute при Массачусетському технологічному інституті і Гарвардському університеті Ерік Ландер; віце-прем'єр-міністр Казахстану Кайрат Келімбетов; міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт; Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки (1999-2009) Хав'єр Солана та інші.

Україну в дискусіях представлятимуть прем'єр-міністр Микола Азаров, перший віце-прем'єр-міністр Валерій Хорошковський, віце-прем'єр-міністр - міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко, міністр палива та енергетики Юрій Бойко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.