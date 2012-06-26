Туреччина й Азербайджан підписали угоду про газогін в обхід Росії

На церемонії підписання угоди про проект вартістю в 7 мільярдів доларів у турецькій столиці Анкарі були присутні прем’єр-міністр Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган і президент Азербайджану Ільгам Алієв, пише Радіо Свобода.

Угода передбачає, що газогін має бути збудований і почати працювати протягом шести років.

Раніше сьогодні Ердоган, виступаючи в парламенті Туреччини, заявив, що джерелами заповнення цього газогону будуть родовище Шах-Деніз в Азербайджані, а також інші родовища басейну Каспійського моря.

За його словами, газопровід зможе транспортувати до Європи також газ із Туркменистану.

Туреччина й Азербайджан створили консорціум для будівництва цього проекту минулого грудня, домовившись про створення цього південного газового коридору в жовтні минулого року.