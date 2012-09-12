Кличко знову закликає визначити єдиних кандидатів

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на прес-конференції.

В.Кличко заявив, що ніхто не може звинуватити його партію у критиці колег по опозиції. Він заявив, що влада чекає на це, вона хоче бачити протистояння між опозиційними силами.

В.Кличко сказав, що хоче звернутися до колег з опозиції з повторною пропозицією визначити єдиних кандидатів від усіх опозиційних сил на кожному з мажоритарних округів.

За його словами, це необхідно, аби кандидати від опозиції перемогли своїх опонентів від влади.

В.Кличко нагадав, що «УДАР» пропонував іншим опозиційним силам свої критерії відбору єдиного кандидата, однак відповіді так і не отримав.

За словами В.Кличка, ще залишається час, аби в кожному окрузі визначити людину, яка буде авторитетом в цьому регіоні і яка не співробітничає з владою.

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Він зазначив, що «УДАР» ініціював створення громадських рад в кожному регіоні для визначення такого кандидата, який отримав би максимальні шанси перемогти кандидата від влади. «Ми знову звертаємось до представників опозиції: у нас ще є 7 тижнів, ще є час зробити кроки, в результаті яких може виграти представник від опозиції в тому, чи іншому регіонів», - сказав В.Кличко.