Об’єднана опозиція готова до праймеріз у Києві - і чекає відповіді від Кличка

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві «Батьківщини» щодо заклику громадських активістів до опозиційних сил узгодити єдиних кандидатів у народні депутати у найконкурентніших округах столиці та області.

«Об’єднана опозиція «Батьківщина» вважає, що сьогодні в нас немає права на конкуренцію між кандидатами, яка розпорошує голоси виборців з демократичного табору та сприяє перемозі провладних кандидатів. Ми вважаємо, що сьогодні нашим головним гаслом є «Жодного голосу Партії регіонів!» - сказано у документі.

Об’єднана опозиція «Батьківщина» підтримує громадську ініціативу.

«Ми готові до проведення праймеріз у кожному з мажоритарних округів Києва та Київської області, за результатами яких буде визначений найбільш рейтинговий кандидат, на користь якого повинні зняти свої кандидатури інші претенденти від демократичних сил», - наголошуються у заяві.

В Об’єднаній опозиції сподіваються, що партія «УДАР» та її лідер Віталій Кличко, який до цього неодноразово заявляв про необхідність проведення таких праймеріз, підтримають зазначену ініціативу громадських активістів.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на прес-конференції в УНІАН громадські активісти Вахтанг Кіпіані, Вікторія Сюмар та Ігор Жданов закликали опозиційні сили за результатами соціологічних опитувань та переговорів узгодити єдиних кандидатів у народні депутати у найконкурентніших округах у Києві та Київській області.

"Ми пропонуємо таку громадську ініціативу: провести соціологічні дослідження у Києві та Київській області за допомогою тих соціологічних компаній, яким довіряє опозиція, і на підставі цієї інформації "Батьківщина" й «УДАР» могли б ухвалити узгоджене рішення про похід на вибори єдиного кандидата", - сказав І.Жданов.

На його думку, політична сила, кандидат якої за результатами соціологічних опитувань матиме найменшу підтримку серед виборців, має зняти такого кандидата на користь того, у кого рейтинг виявиться вищим.

Довідка УНІАН. Найконкурентніша боротьба за депутатський мандат відбуватиметься в одномандатних округах Києва та Київської області, у яких загальна кількість виборців становить відповідно 2 млн 160 тис. 941 особа та 1 млн 461 тис. 87 осіб.

Зокрема, найбільшу кількість - 312 - кандидатів у депутати зареєстровано у столичних одномандатних округах та 294 кандидата - в округах Київської області.

При цьому найзапекліша конкуренція за депутатський мандат буде в одномандатному окрузі № 95 у Київській області, в якому зареєстровано 48 кандидатів у депутати. В окрузі № 90 на Київщині за депутатський мандат боротьбу вестимуть 47 кандидатів.

Друге місце за конкурсом посідають округи столиці. Зокрема, в окрузі № 212 балотуються 39 кандидатів.