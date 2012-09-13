Тюремники заявляють, що Власенко вчинив проти них провокацію

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби, після оприлюднення С.Власенком письмової заяви колишньої співкамерниці Ю.Тимошенко керівництвом Качанівської виправної колонії було проведено службову перевірку викладеної у ЗМІ інформації.

За результатами цієї перевірки встановлено, що наведена С.Власенком інформація не підтвердилась, і керівництво пенітенціарної служби розцінює такі дії захисника Ю.Тимошенко, як сплановану провокацію.

Зокрема, не знайшла свого підтвердження інформація про утримання протягом 5-місячного періоду Ю.Абаплової у карцерному приміщенні, не відповідає дійсності інформація про чинення працівниками колонії будь-якого тиску як на Ю.Абаплову, так і на Ю.Тимошенко.

Так, після написання ще 25 березня Ю.Абапловою опублікованої заяви будь-яких усних звернень, повідомлень чи заяв про загрозу життю ні від самої Ю.Абаплової, ні від Ю.Тимошенко на адресу адміністрації установи чи інших правоохоронних органів не надходило.

Крім цього, безпосередньо у Качанівській колонії адміністрація установи систематично здійснюється прийом засуджених з особистих питань. Однак, звернень, повідомлень або заяв про загрозу життю від Ю.Абаплової чи Ю.Тимошенко також не надходило.

«Також наголошуємо, що від самого захисника С.Власенка, який, за його словами, вже майже півроку знає про начебто існування загрози життю і Ю.Абаплової, і Ю.Тимошенко, жодних звернень чи скарг з цього приводу до керівництва ДПтС не надходило, від правоохоронних органів жодних запитів з цього приводу до Качанівської колонії також не надходило. Відповідно, ця обставина вкотре підтверджує, що зроблені С.Власенком у ЗМІ заяви - це спланована та брудна провокація», - йдеться у повідомленні.