Тюремники: в колонії Луценка зламався телефон

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, «останнім часом у ЗМІ поширюються коментарі щодо перешкоджання з боку адміністрації Менської виправної колонії (№91) спілкуванню ув’язненого Ю.Луценка з адвокатами через наявність спеціально встановленого скла в переговорній кабінці кімнат для короткострокових побачень установи».

З метою об’єктивного інформування суспільства по суті цього питання Державна пенітенціарна служба України повідомляє, що надана в ЗМІ інформація не відповідає дійсності.

У зв’язку з цим прес-служба відомства роз’яснює, що, відповідно до додатку 7 «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», у кімнаті для проведення короткострокових побачень передбачається встановлення кабін, які розділені між собою від підлоги та стелі скляними перегородками. У кабінах має бути вмонтовано переговорний пристрій (динамік або переговорна трубка). Дані правила обладнання кімнат для короткострокових побачень є єдиними для всіх виправних колоній, а правила проведення побачень розповсюджуються на всіх без винятку засуджених.

Крім того, ДПтС України наголошує, що, згідно з вимогами Кримінально-виконавчого кодексу України та Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, засуджені у виправних колоніях не обмежуються у кількості проведення телефонних розмов. З цією метою в черговій частині установи встановлено 3 таксофони.

Однак, враховуючи постійні побажання самих засуджених на здійснення телефонних дзвінків, адміністрацією установи затверджується графік проведення таких розмов, який має відповідати розпорядку дня установи та забезпечити право на здійснення телефонних дзвінків максимальній кількості бажаючих.

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Окремо ДПтС інформує, що останнім часом адміністрацією Менської виправної колонії (№91) все частіше фіксувались випадки збоїв у роботі встановлених в установі таксофонів. «Ці збої були не з вини адміністрації колонії. У зв’язку з цим, для забезпечення сталої роботи таксофонів керівництво виправного закладу звернулось до регіонального органу «Укртелекому» для проведення відповідних ремонтно-профілактичних заходів», - повідомляє прес-служба ДПтС.

Згідно з відповіддю фахівців «Укртелекому», заплановані роботи мають бути завершені протягом вересня п.р. «Про це проінформовано засуджених. З цього приводу скарг від самих засуджених не надходило», - наголосили в ДПтС.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня дружина Ю.Луценка Ірина Луценко заявила, що працівники Менської виправної колонії порушують право її чоловіка на приватне життя.

І.Луценко зауважила, що з часу переведення її чоловіка з СІЗО до колонії вона мала з ним лише три побачення. І.Луценко додала, що раз на місяць її чоловік має право зустрічатися з родичами і депутатами, щодня - з адвокатами та раз на квартал – на довгострокову зустріч з родиною. Крім того, він має право щодня годину розмовляти по телефону. І.Луценко зауважила, що правилами не встановлено заборону для ув’язнених на обговорення під час телефонних розмов суспільно-політичних проблем, але фактично вона діє.

Вона також повідомила, що востаннє її зустріч та зустріч адвоката Ігоря Фоміна з Ю.Луценком відбувалося через скло, хоча раніше скляну перегородки відкривали.

«Коли вони побачили, що я привожу йому роздруківки з інтернету, газети не «Сегодня» та «Аргументи і факти», а серйозні видання «Дзеркало тижня», «Кореспондент», «Фокус», то вони сказали, що не можуть відкрити це скляне вікно», - додала дружина екс-міністра.

12 вересня І.Луценко заявила, що вчора співробітники Менської виправної колонії перешкоджали її чоловіку у спілкуванні по телефону з родиною. За словами І.Луценко, екс-міністр вчора 25 разів намагався зв'язатися по телефону з нею, зі своїм братом, з сином, проте жодного разу йому це не вдалося.