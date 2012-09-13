Тюремники показали фото тайника Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці зберігалися заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).

