Тюремники показали фото тайника Тимошенко

21:39, 13 вересня 2012
Політика
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Державна пенітенціарна служба України оприлюднила фото дозиметра, який сьогодні вилучили у палаті екс-прем'єра.

Так виглядав тайник Тимошенко

Як повідомляв УНІАН, схованку, замасковану під звичайну книжку (Кримінально-процесуальний кодекс України), було виявлено під час проведення планового огляду приміщення та їхніх особистих речей.

В зазначеній схованці, а також у приліжковій тумбочці зберігалися заборонені для обігу предмети (технічні пристрої).
 

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