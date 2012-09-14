У Києві з 16 вересня до 25 травня обмежать рух на Поштовій площі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекції.

За інформацією ДАІ, зокрема буде закрито правий поворот з Боричевого узвозу на Набережне шосе в напрямку мосту «Метро». Буде закрито лівий поворот з Набережного шосе на Боричів узвіз у напрямку вулиці Сагайдачного, а також закрито правий поворот з вул. Набережно-Хрещатицької на Боричів узвіз в напрямку вулиці Сагайдачного.

Окрім того, ДАІ інформує про шляхи об’їзду цієї ділянки дороги. Так, рух з житлових масивів «Харківський», «Березняки», «Дарниця» через мости «Південний», «Дарницький залізнично-автомобільний» та «ім.Патона» в напрямку центру міста та Подолу необхідно здійснювати через нові транспорті розв’язки в районі бульвару Д.Народів та Дніпровського узвозу, Рух з житлових масивів «Лівобережний», «Лісовий», «Русанівка», «Микільська слобідка» через міст «Метро» в напрямку центру міста та Подолу необхідно здійснювати через нову транспортну розв’язку в районі станції метро «Дніпро» в напрямку Дніпровського узвозу. Рух з житлових масивів «Троєщина», «Райдужний», «Воскресенка» через міст «Московський» в напрямку центру та Подолу необхідно здійснювати через новий Гаванський міст на вул. Набережно-Хрещатицьку з правим поворотом на вул.Борисоглібську з виїздом на вул.Сагайдачного або по проспекту Московському та вул.О.Теліги, Рух з житлового масиву «Оболонь» в напрямку центру та Подолу необхідно здійснювати через вул. Набережно-Рибальську, вул.Електриків, вул. Набережно-Лугову, вул. Костянтинівську або вул. В.Н.Вал, а також по пр-ту Московському, вул. Новокостянтинівській та вул. О.Теліги.

Державтоінспекція просить водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей, а також радить неухильно дотримуватись дорожніх знаків і передусім тимчасово встановлених.